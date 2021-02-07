D’S Damat’tan ‘sürdürülebilir şıklık’

Takım elbise, gömlek, damatlık ve birçok üründe şıklığın adresi D’S Damat, uygun fiyat ve üst düzey kalite ile müşterilerini bekliyor.

Aynı gün teslimat

Sevenlerin yüzünü gülümsetecek birbirinden güzel hediye seçeneklerini dsdamat.com veya D’S damat mobil uygulamasından alanlara 14 Şubat günü İstanbul içi aynı gün teslimat seçeneği ile sunuluyor. D’S Damat’ın sürdürülebilir üretim yöntemleri ile, plastik pet şişelerden üretilen ipliklerden dokunan kumaşlar ile oluşturulan sürdürülebilir kapsül koleksiyonundaki pantolon, ceket ve takımlar sevdiğiniz için en duyarlı hediyelerden biri olacak.

Zaman en kıymetli hediye

Zamansız çizgilerin eşsiz kombinasyonları ile oluşturulan tasarımları, su geçirmezlik özelliği taşıyan çelik kasası ve dayanıklı camları, deri, silikon ve kumaş kayış seçenekleri ile D’S damat saatler de seçenekler arasında sunuluyor. Her zevke ve bütçeye hitap eden en güzel hediye seçeneklerine D’S damat mağazalarından, dsdamat.com.tr ‘den ve D’S damat mobil uygulamasından ulaşmak mümkün.