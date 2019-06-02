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D’S Damat’ta erken bayram sevinci

D’S Damat, hafta sonuna özel yüzde 50 indirim kampanyası ile müşterilerine erkenden bayram sevinci yaşatacak.

02 Haziran 2019 Pazar 11:54
D’S Damat’ta erken bayram sevinci

D’S Damat, bayram öncesi alışveriş yapacaklara büyük indirim fırsatı sunuyor. 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda hafta sonuna özel yüzde 50 indirim kampanyası düzenleyen D’S Damat, müşterilerine erken bayram yaşatacak.

Formal giyimin vazgeçilmezi takım elbiseler, bu sezon minimum materyalle astarsız ve azaltılmış vatkaları ile hafifliğe vurgu yapıyor. Sezonun en güncel tonlarından okyanus mavisi modern detaylarıyla koleksiyonda yerini alırken, astarsız üretilen hafif blazer ceketler sıcak yaz günlerinde şıklığın yanında konfor sunuyor.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:54
  1. D’S Damat
  2. 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonu
  3. Formal giyim
  4. blazer ceket

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