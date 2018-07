DS Automobiles, 2018 Yılının ilk yarısında yüzde 14 büyüdü

Global pazarlarda 31.754 adet satış gerçekleştiren DS Automobiles yüzde 14 büyüdü. Yılın ilk yarısında yüzde 14 büyüyen marka ikinci çeyrekte yüzde 35 büyüdü. Global lansmanı gerçekleştirilen DS 7 CROSSBACK: müşterilerinin yüzde 68’i en üst donanım seviyesini tercih ederken bunların yüzde 48’i otonom sürüşe giden yolda önemli bir kilometre taşı niteliğinde olan sürüş destek sistemi DS CONNECTED PILOT opsiyonunu tercih ediyor. İkinci nesil DS otomobillerinin ilk temsilcisi olan DS 7 CROSSBACK üç ay üst üste Fransa’nın C-SUV premium segmentini lideri oldu.Toplam 340 satış noktasına ulaşan DS; Fransa 1’inci, İngiltere 2’nci, İspanya 3’üncü, Almanya 4’üncü ve Çin 5’inci olmak üzere temel pazarlara odaklanıyor.

Avrupa pazarında 28.326 adet satış gerçekleştiren DS Automobiles yüzde 25 büyüdü. Yılın ilk yarısında yüzde 25 büyüyen marka ikinci çeyrekte yüzde 43 büyüdü. Ortalama her gün 1 nokta açan DS Automobiles yılın ilk yarısında 110 nokta daha açarak Haziran sonu itibariyle Avrupa’da toplam 260 noktaya ulaştı.

Fransa’da yüzde 20 artışla 13.400 adet satışa imza atan DS, üç ay üst üste en çok satan premium 4’üncü marka olurken ikinci nesil DS otomobillerinin ilk temsilcisi olan DS 7 CROSSBACK premium C-SUV segmentinin lideri konumunda bulunuyor.İspanya’da yüzde 26,3 artışla 2.530 adet satışa imza atan marka, Almanya’da yüzde 28,7 artışla 2.200, İtalya’da yüzde 6,1 artışla 1.500 adet ve İngiltere’de yüzde 24,3 artışla 3.900 adet araç satışı gerçekleştirdi.Yakıt tipine göre premium segmentin en düşük dizel oranına sahip olan DS markası satışlarının yüzde 53’ü benzinli ve yüzde 47’si dizel olarak gerçekleşiyor.

DS Automobiles yüzde 35 gerileme ile Çin ve Güneydoğu Asya pazarında 2.049 adet satışa gerçekleştirdi. Marka Nisan ayında Pekin Otomobil Fuarı’nda DS 7 CROSSBACK modelini lanse etti ve en büyük 5’inci pazarı olan Çin’de 50 DS Store noktasına ulaştı.

Afrika ve Ortadoğu pazarında yüzde 32 küçülen marka 593 adet satışa imza atarken başta Mısır ve Türkiye olmak üzere 8 nokta açarak satış ağını geliştirmeye devam etti ve DS 7 CROSSBACK modelinin lansman sürecini devam ettiriyor.

Hindistan ve Pasifik bölgesinde yüzde 41 gerileme ile 283 adet araç satışı gerçekleştiren DS Automobiles 17 Temmuz tarihinde yeni DS 7 CROSSBACK modelini lanse etmeye hazırlanırken bölgede 6 satış noktası hizmete soktu.

Latin Amerika pazarında yüzde 28,5 büyüyerek 474 adet araç satışı gerçekleştirenDS Automobiles, Kolombiya ve Şili’de yeni DS Store noktaları açarken Arjantin markanın bölgedeki en önemli pazarını oluşturuyor. DS 3, 5 yıl üst üste sınıfının en çok satan modeli olurken DS pazarın 4’üncü büyük premium markası. DS Automobiles 2018 yılının ikinci yarısında DS 7 CROSSBACK modelini lanse edecek.

DS 7 CROSSBACK modelinin global pazarlarda lanse etmeye devam edecek olan DS Automobiles, 2018 yılı sonuna kadar 500 satışa noktasına ulaşmayı ve ONLY YOU müşteri deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. İlk yüzde 100 elektrikli otomobilini Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtacak olan marka DS 7 CROSSBACK ile başlamak üzere tüm modellerinde bir elektrikli (plug-in hybrid, yüzde 100 elektrikli veya her ikisi de) versiyon sunacak. DS Automobiles 2025 yılında tüm modellerini sadece elektrikli güç ve aktarma organlarıyla donatacak.