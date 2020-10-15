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Aktüel DS 7 Crossback E-Tense 4X4, TV programı kapsamında başarılı şeflerle buluşuyor
Aktüel

DS 7 Crossback E-Tense 4X4, TV programı kapsamında başarılı şeflerle buluşuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:23:33 -
DS 7 Crossback E-Tense 4X4, TV programı kapsamında başarılı şeflerle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles'in şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 Crossback E-Tense 4X4, altı bölümlük TV programı kapsamında, özgün gastronomik mekanları ve tutkusunu başarıya dönüştürmüş şeflerle buluşacak.

DS Automobiles açıklamasına göre, DS 7 Crossback E-Tense 4X4, gastronomi dünyasındaki değişen bakış açısını cesaretle takip eden ve Türkiye’de bu dönüşümün öncülüğünü yapan şeflerin dünyalarına adım atıyor.

Saba Tümer’in sunuculuğunu üstlendiği program, Bein İZ TV ve Bein Connect platformunda yer alacak. İlki 16 Ekim Cuma günü saat 20:50’de yayınlanacak olan altı bölümlük programın üç bölümü İstanbul’da, üç bölümü de Urla’da geçiyor.




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