DS 3 Crossback Türkiye’de satışa sunuldu
DS markası tarafından üretilen DS 3 Crossback Türkiye’de satışa sunuldu.20 Haziran 2019 Perşembe 11:43
DS markası tarafından üretilen DS 3 Crossback Türkiye’ye geldi. 4.12 metre uzunluğunda, 1.79 metre genişliğinde, 1.53 metre yüksekliğinde olan SUV modeli; Bastille, Performance Line, Rivoli ve Opera ve La Premiere isimli donanımlarla satışa sunulacak. DS 3 Crossback’in iç mekânında kullanılan yakut rengi Art Nappa Deri döşeme premium his seviyesini üst seviyeye çıkarıyor.
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