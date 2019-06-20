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DS 3 Crossback Türkiye’de satışa sunuldu

DS markası tarafından üretilen DS 3 Crossback Türkiye’de satışa sunuldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:43
DS 3 Crossback Türkiye’de satışa sunuldu

DS markası tarafından üretilen DS 3 Crossback Türkiye’ye geldi. 4.12 metre uzunluğunda, 1.79 metre genişliğinde, 1.53 metre yüksekliğinde olan SUV modeli; Bastille, Performance Line, Rivoli ve Opera ve La Premiere isimli donanımlarla satışa sunulacak. DS 3 Crossback’in iç mekânında kullanılan yakut rengi Art Nappa Deri döşeme premium his seviyesini üst seviyeye çıkarıyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:43
  1. DS
  2. DS 3 Crossback
  3. Art Nappa Deri döşeme

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