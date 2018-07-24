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Drone'lar tespit etti, Jandarma operasyon yaptı!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, mısır tarlasına ekili 1211 kök Hint keneviri drone ile tespit edildi.

24 Temmuz 2018 Salı 17:25
Drone'lar tespit etti, Jandarma operasyon yaptı!

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi Beydere mevkisinde uyuşturucu madde operasyonu düzenledi.

Araştırmalarını havadan drone ile sürdüren ekipler, mısır tarlaları arasına ekili haldeki Hint kenevirlerini tespit etti.

Ekipler, boyları 2-3 metreyi bulan 1211 kök Hint keneviri ile 3 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tarla sahibini gözaltına aldı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 17:25
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