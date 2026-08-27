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Gündem Dron destekli uyuşturucu operasyonunda 5 torbacı yakalandı
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Dron destekli uyuşturucu operasyonunda 5 torbacı yakalandı

Yeniakit Publisher
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Dron destekli uyuşturucu operasyonunda 5 torbacı yakalandı

İstanbul'un Anadolu yakasında kalan Sancaktepe, Pendik ve Sultanbeyli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik dron destekli operasyonlarda biri kadın 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis tarafından havadan dron ile saniye saniye takip edilen zanlılar suçüstü yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Dün yapılan saha çalışmaları ve istihbari analizler neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerindeki adreslerine yönelik dron destekli operasyon gerçekleştirildi.

Havadan faillerin adım adım takip edildiği operasyonda G.A.S.(23) isimli kadın şahıs ile birlikte M.A.(23), S.C.(38), C.K.U.(33) ve M.B.D.(68) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 595 gram marihuana, bin 420 adet uyuşturucu hap, 4 gram kokain, iki hassas terazi, biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca, 50 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 97 bin 100 lira nakit para ele geçirildi.

Şüphelilere yönelik yapılan GBT sorgulamasında S.C.'nin gıyaben yargılandığı çeşitli suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılar, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.B.D. isimli kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, G.A.S. adlı 23 yaşındaki kadın şüpheli dahil geri kalan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyonda, zanlıların illegal faaliyetleri dron kamerasına saniye saniye yansıdı.

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