0553 313 94 23

Drogba devreye girdi! Cimbom'a geliyor

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve Chelsea ile sözleşmesi sona eren Gary Cahill için Didier Drogba devreye girdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:11
Drogba devreye girdi! Cimbom'a geliyor

Chelsea ile sözleşmesi sona eren Gary Cahill, Galatasaray'ın radarına girdi. Hem Chelsea hem de Galatasaray ile güçlü bağları olan Didier Drogba, transferi yönlendirecek.

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın gündemine tekrardan bonservisi elinde bulunan Gary Cahill girdi.

Daha önce Michael Seri transferine öncülük eden eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın bu transferde de devrede olacağı gelen bilgiler arasında.

Chelsea ve Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'nın bu transferde sarı-kırmızılı kulübe yardımcı olduğu da iddia edildi.

Drogba ikna ederse iş imzaya kalıyor

Efsanevi yıldız eğer 33 yaşındaki stoperi, Galatasaray'a transfer olma konusunda ikna edebilirse imzaların atılabileceği öne sürüldü.

En güçlü rakip Leicester City

Öte yandan Gary Cahill için en güçlü adayın Leicester City olduğu da aktarıldı. Harry Maguire'yi Manchester United'a satmaya hazırlanan Leicester City, bu boşluğu Gary Cahill ile doldurmayı planlıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:11
  1. Drogba
  2. Drogba'nın yeni takımı
  3. Gary Cahill

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum"
    1. "Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum"
    2. Büyükşehir kurban kesim yerlerini..
    3. TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da
    4. Şehitlerin adı kütüphanelerde yaşıyor
    5. Bajaj motosikletleri için Ötv..
    6. Muhteşem Üçlü’nün çekimleri Midyat’ta..
    7. Motosikletle dünya turuna tekrar..
    8. Toyota’nın Avrupa’daki satışlarının..
    9. Menderes’in yollarında hummalı çalışma
    10. BM Libya'da çatışmaların artması..
    11. Kaybolan küçükbaş hayvanlar drone..
    12. Engin Bekdemir: "Altınordu tam bir..
    13. IPC Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası
    14. Çin’deki toprak kaymasında ölü sayısı..
    15. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde..
    16. İple yüz germe nasıl yapılır?
    17. Türkiye dış ticarette “kadın..
    18. CHP'li belediyeden SMS'li işçi kıyımı
    19. Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1..
    20. Göçerlerin doğayla iç içe zorlu yayla..
    21. 8 bin Suriyeli bayram için ülkesine..
    22. Büyük krize neden olmuştu! İran..
    23. "YouTube Music, Türk müzisyenlerin..
    24. Tunç Soyer, 7 milyon Sivaslıdan özür..
    25. Başkan Anık’tan kamera çıkışı: "Üç..
    26. Medipol Başakşehirli Gulbrandsen'den..
    27. "Türkiye'nin daha hızlı koşması..
    28. Drogba devreye girdi! Cimbom'a geliyor
    29. Protesto edilen senet tutarı haziranda..
    30. Dodurga Barajında balık tutma yarışması
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu