Driftte Türkiye Finali Kocaeli'de, Dünya Finali İstanbul'da





İSTANBUL (AA) - Motor sporlarında popülerliği artan driftte Türkiye önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Red Bull Car Park Drift'te Türkiye Finali 30 Haziran'da Kocaeli'de TOSFED Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Dünyanın en iyi drift sporcularını ağırlayacak Dünya Finali ise 1 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

Organizasyonun Türkiye için çok önemli olduğunu belirten TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, "Red Bull Car Park Drift'in ülke finalinde dünyanın en iyilerini ülkemizde izleme şansına sahip olacağız. Drift hızla yükseliyor. Türkiye de bu yükselişte çok önemli bir yerde duruyor. Körfez Pisti'nde gerçekleştireceğimiz Türkiye Finali'nde bunu göreceğiz. Türkiye şampiyonunun Dünya Finali'nde de büyük bir şansı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Driftin dünyadaki en önemli pilotlarından biri olan ve aynı zamanda Car Park Drift Türkiye Finali'nin yarış direktörü Red Bull sporcusu Alexander Grinchuk ise "Bunu söylemekten utanıyorum çünkü kariyerimin ilk 6 senesinde hiç Türkiye'ye gelmemiştim ama son 3-4 senedir Türkiye ikinci evim haline geldi. Burada çok sıcakkanlı bir toplum var, hiçbir zaman kendimi evimden uzak hissetmedim. Türk halkının dirfte gösterdiği ilgi beni çok mutlu ediyor." şeklinde görüş belirtti.