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Drift yapıp kaçan ehliyetsiz sürücüye 13 bin 700 lira ceza

Burdur'daki İstasyon Caddesi'nde aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye sokan ehliyetsiz sürücüye, 13 bin 700 liralık para cezası uygulandı.

03 Şubat 2019 Pazar 17:40
Drift yapıp kaçan ehliyetsiz sürücüye 13 bin 700 lira ceza

Burdur'da, drift yaptıktan sonra polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçan ve yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye, 13 bin 700 liralık para cezası uygulandı. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Burdur'da polis ekipleri, dün saat 11.00 sıralarında, İstasyon Caddesi'nde drift yaptığı belirlenen, 07 GPB 15 plakalı otomobilin sürücüsü S.S.'yi (19) durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak, kaçan S.S., bu sırada ekip otosuna da çarptı. Trafik ve asayiş ekiplerince S.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Takip edilen S.S., otomobiliyle şehir içinde ters yöne girince trafiği de tehlikeye düşürdü. Polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren kovalamacası sonucu otomobil sürücüsü S.S., Antalya Caddesi'nde durduruldu.

Yapılan kontrolde, S.S.'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi. S.S. hakkında "'Dur' ihtarına uymamak", 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'drift yapmak', 'ters yönde seyretmek' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından toplam 13 bin 700 liralık para cezası uygulandı. Otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edilerek, otoparka çekildi.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 17:40
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