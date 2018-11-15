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Drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza

Niğde'de bulunan gar kavşağında drift yapan sürücüye 5 bin TL para cezası kesildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 18:24
Drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza

Niğge'de kavşakta drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Gar kavşağında drift yapan Samet M.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Sürücüye drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası verildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Samet M.'nin aracıyla drift yapması, mobese kamerasınca da kaydedildi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 18:24
  1. Drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza
  2. Niğde
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