Drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza

Niğge'de kavşakta drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Gar kavşağında drift yapan Samet M.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Sürücüye drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası verildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.



Samet M.'nin aracıyla drift yapması, mobese kamerasınca da kaydedildi.