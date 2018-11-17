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Drift yapan 2 sürücüye 11 bin 22 lira ceza

Polis, farklı tarihlerde ayrı noktalarda drift yaptığı tespit edilen 2 sürücüye toplam 11 bin 22 lira ceza keserken, araçları 60 gün süre trafikten men etti, sürücülerin belgelerine de 60 gün süre ile el koydu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:28
Drift yapan 2 sürücüye 11 bin 22 lira ceza

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Kasım’da Davraz Mahallesi’ndeki petrol istasyonunda, abartı egsozlu aracıyla drift yaptığı tespit edilen A.G.’ye 6 bin 12 lira tutarında para cezası uyguladı. 
Isparta polisi ayrıca, bugün Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yerleşkesi içerisinde drift yaptığı tespit edilen Y.E.’ye de 5 bin 10 lira ceza kesti. 
Drift yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süre ile el koyulurken, söz konusu 2 araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 17:28
  1. Isparta

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