Drift yapan 17 yaşındaki çocuk dükkana daldı

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Fatih Küçük Sanayi Sitesi'nde drift yapan E.K. (17) direksiyon kontrolünü kaybedince araç Hakan Kocaman'a ait iş yerinin kapısına çarptı.

Haber verilmesi üzerine iş yerine gelen Kocaman, tartıştığı sürücünün yakınları tarafından darp edildiğini iddia etti. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Kocaman, "İş yerimize araba ile zarar verdiklerini öğrendik ve buraya geldik. Annem, babam ve oğlumla geldiğimde burada alkollü olan 15-20 kişilik bir grup bize saldırdı" dedi.

Sürücü E.K. ile iş yeri sahibi Kocaman'ı darp ettiği iddia edilen H.K. (19) polis ekiplerince gözaltına aldı.