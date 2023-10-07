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Gündem Drift ve Otomobil Festivali (Yer6fest) düzenlendi: Hünerlerini otoyollarda değil, pistlerde gösterdiler
Gündem

Drift ve Otomobil Festivali (Yer6fest) düzenlendi: Hünerlerini otoyollarda değil, pistlerde gösterdiler

Yeniakit Publisher
2023-10-07 18:14:00 -
Drift ve Otomobil Festivali (Yer6fest) düzenlendi: Hünerlerini otoyollarda değil, pistlerde gösterdiler

Gölbaşı’nda birbirinden dikkati çeken festivallere imza atan Gölbaşı Belediyesi bu sefer otomobil tutkunlarını bir araya getirdi.

 

Otomobil tutkunları, Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Türkiye’nin en büyük Drift ve Otomobil Festivali Yer6Fest’te buluşurken, festivale binlerce vatandaş akın etti.

 

Gölbaşı’nda birbirinden dikkati çeken festivallere imza atan Gölbaşı Belediyesi bu sefer otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Heyecan ve tutkunun bir arada olduğu Türkiye’nin en büyük Drift ve Otomobil Festivali ’Yer6Fest’, Gölbaşı Fuar Alanı’nda başladı. Festival alanında klasik arabalardan, modifiyeli arabalara kadar onlarca birbirinden farklı türden araç yerini aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 Festival alanına gelen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Yer6Fest’in organizatöründen araçlar hakkında tek tek bilgi alırken, araç sahipleriyle de sohbet etti.

 

Festivalde heyecan, nostalji ve dinamizmin bir arada olduğunu ifade eden Şimşek, "Burada vatandaşların güzel bir gün geçireceğine inanıyoruz. Biz drift meraklısı gençlerimize alan verdik, heyecanlarını atsınlar diye. Gençlerimiz buraya gelsinler, kimsenin canına malına zarar vermesinler eğitim alsınlar" dedi.

Ramazan Şimşek, böyle festivallere her zaman kapılarının açık olduğunu belirterek, "Burayı 2019 yılında yaparken sadece kurban pazarı olarak değil fuar ve AFAD alanı olarak planladık. Gördüğünüz alanda büyük bir altyapı çalışması var. Alanımızda gerçekleştirdiğimiz sosyal aktivitelerle de değerli vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Bugün alanımızda gerçekleştirdiğimiz festivalimizde de off-road, klasik, drift araçları yerini aldı" diye konuştu. 

 

Şimşek, önümüzdeki dönemde Gölbaşı’na kalkış ralli drag pisti yapılacağı haberini de verdi.

 

Adrenalinin tavan yaptığı festival yarın drift gösterileri ve off-road yarışları ile devam edecek. Gölbaşı Belediyesi, festivale katılmak isteyen vatandaşlar için saat 10.00’dan, 22.00’ye kadar her saat başı, Gölbaşı Hasan Celal Güzel İlçe Halk Kütüphanesi ve Mevlana Parkı önünden servis hizmeti veriyor.

 

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