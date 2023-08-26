Dr. Yüksel Hoş'tan seyahatte namaz kılmak isteyen kadına ağır hakaret!

Hatice Kübra Karabaş adlı sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Kamil Koç firmasının Isparta-Kastamonu aracında otogarda bavullar indirilirken hemen çimlerin üzerinde namaz kılıp en fazla 2 dakika aracı beklettiğim için yolcular ve muavin tarafından hakaretlere ve bağrışlara maruz kaldım." dedi.

Karabaş'a bir hakaret de Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yüksel Hoş'tan geldi.

Bu zihniyet gençleri eğitiyor!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dr. Hoş, haddini aşan ifadelerle şunları yazdı:

Namaz terörü diye bir kavram çıkacak yakında ve işte tam olarak budur. Kastamonu'dan Isparta'ya giden araç zaten kabaca kıble yönüne burnunu çevirmiş giden bir araçtır. Otur kıl namazını bacım. Hem de yarı yarıya kılınır, 1 dakika sürer çünkü seferisin.

Isparta Kastamonu yönüne yani ters yöne bile gitsen, kıbleye doğru dön Allahuekber de otur yine kabul olur namazın. Ayrıca afedersiniz ama Kastamonu-Isparta boylamlarında 19:30'da ne namazı bu? Keraat vaktinde namaz mı kılıyorsun sen bacım? O namaz bir defa "sünni fıkhına göre" baştan geçersizdir sen de ağır cahilsin. Yok eğer araç 19:30'da çıktı ise sen de sonraki bir saatte gibi kılmak istedi isen yine saçma bir iş yaptın çünkü dinen akşam ve yatsıyı cem edebilirsin. Hem dinimiz adına bir b** bilmezsiniz hem insanların hakkına girersiniz hem de matahmış gibi anlatırsınız. Size yapılan hakaretlere gelince şahsen ben olsam ağır küfür ederdim. Hem kabahatin olup hem de mağdur pişkinliğinde konuşan cahillerden bıktık İnsanların hastası var cenazesi var, doğacak bebeği, dializ günü, saati, insülini var. Otur koltuğunda başını eğerek kıl namazını. Namazdan ve eşarptan başka hiçbir şeyini, (asaletini, erdemini, kolaylaştırıcı kuralları ve o dinin örnek davranışını) taşıyamadığın bir dinin hammalısın. Kutlarım.

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