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Gündem Dr. Şadi Yazıcı: İstanbul'un en büyük sorunu Ekrem İmamoğlu'dur!
Gündem

Dr. Şadi Yazıcı: İstanbul'un en büyük sorunu Ekrem İmamoğlu'dur!

Yeniakit Publisher
2023-06-10 01:43:00 - 2023-06-10 01:53:55

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kaybetmesiyle cumhurbaşkanı adaylığı hayali suya düşen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u ihmal ettiğini söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ''İstanbul'un en büyük probleminin maalesef İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Haber Global'de katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, İstanbul'un en büyük probleminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu belirtti.

İstanbul'un sorunlarıyla ilgili konuşan Yazıcı, ''İstanbul'un en büyük probleminin maalesef İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü konularla ve meselelerle hiç ilgilenmiyor. İmamoğlu İstanbul için ayırması gereken zamanı Türkiye'nin her yerinde kendi kariyeri için ayırıyor. 16 milyonun dışına çıktığınız zaman 16 milyonun hakkını yemiş olursunuz. Gerçek meselelerle ilgilenmezsiniz.'' ifadelerini kullandı.

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