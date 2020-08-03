Dr. Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni düzen uyarısı: Deizm dalgası giderek yükselecek
İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan ekonomik düzenin yıkılacağını belirten Dr. Ramazan Kurtoğlu, yeni bir sistemin geldiğini ve bu sistemde semavi dinlerin sorgulanacağını açıkladı.
Dünyanın mevcut ekonomik sistemi terk ettiğini belirten Dr. Ramazan Kurtoğlu, yeni bir ekonomik sistemin getirileceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kurtoğlu, "İkinci Dünya Harbi ile kurulan sistem çöktü. Radikal bir kontrol sistemine dayalı para-politik-sosyal sistem geliyor. Bütün semavi ve felsefi dinlerde deizm dalgası giderek yükselecek, kıtlık -adaletsizlik ve çaresizlik üzerinden semavi dinler -tarikatlar cemaatler sorgulanacak." dedi.