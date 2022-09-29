Dr. Matarangas AB üyesi ülkesi Yunanistan'ı anlattı! "Bir yakınım 6 senedir emekli maaşı alamadı"
Akit TV canlı yayınında konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Viron Matarangas, ülkesi Yunanistan'da 6 yıl önce emekli olmuş bir yakının maaşının hala bağlanmadığı, bir Yunan meslektaşının da hak etmesine karşın 9 yıldır emekli olamadığını anlattı.
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Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Viron Matarangas, Akit TV canlı yayınında konuştu.
AB üyesi ülkesi Yunanistan'daki ekonomik krizi anlatan Dr. Matarangas, yakınlarından örnekler verip, ülkedeki emeklilerin yıllarca maaş alamadığını anlattı.
Dr. Viron Matarangas şunları söyledi:
Size üçüncü dünya ülkesinde yaşanmayan bir şey anlatacağım. Emeklilik yaşı gelen kişiler, emeklilik talebinde bulunuyorlar. Emekli olamıyorlar.
Bir akrabama 6 senedir emekli maaşı verilmedi. 6 sene oldu. Eski bir meslektaşım da 9 senedir emekliliğini bekliyor. Türkiye'de 5 günde alınıyor abi.