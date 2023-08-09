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Yaşam Dr. Hüseyin Akın, Eyüpsultan'da ebediyete uğurlandı
Yaşam

Dr. Hüseyin Akın, Eyüpsultan'da ebediyete uğurlandı

Yeniakit Publisher
2023-08-09 20:21:00 -
Dr. Hüseyin Akın, Eyüpsultan'da ebediyete uğurlandı

Medipol Hastanesi yönetici ve doktorlarından olan Dr. Hüseyin Akın hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca mesai arkadaşı Akın için taziye mesajı yayımladı. Akın'ın cenazesi Eyüpsultan'da toprağa verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mesai arkadaşlığı yapan Dr. Hüseyin Akın 68 yaşında hayatını kaybetti. Hakk'a yürüyen Akın'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii’nde kılınarak Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bakan Koca'dan mesaj

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yakın arkadaşım, mütevazılık ve özveri timsali, olgun kişiliği ile çevresinde daima saygı uyandıran Dr. Hüseyin Akın’ı uzun süredir tedavi gördüğü hastalığı sonucunda, henüz 68 yaşındayken kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum.

Dr. Hüseyin Akın'ın cenazesine başta eski mesai arkadaşı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca olmak üzere sağlık, siyaset ve medya sektöründen birçok kişi katılım sağladı.
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