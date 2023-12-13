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Medya Dr. Hasan Gökceoğlu Akit’i ziyaret etti
Medya

Dr. Hasan Gökceoğlu Akit’i ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2023-12-13 10:33:00 -
Dr. Hasan Gökceoğlu Akit’i ziyaret etti

Sağlık alanında önemli çalışmalara imza atan Dr. Hasan Gökceoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nu ziyaret etti.

Doktor Hasan Gökceoğlu, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Sağlık alanında önemli çalışmalara imza atan Gökceoğlu, ziyarette Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’na yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi. Gökceoğlu, Akit TV ve Yeni Akit gazetesinin güzel haberler ile programlara imza attığını da söyledi. Gökceoğlu, bu haberler ile programların eğitici olduğunu dile getirdi. Gökceoğlu, Akit TV ve Yeni Akit gazetesine yayın hayatında başarılar diledi.

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