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Dr. Gül: “Telefonu yasaklamak çözüm değil”

Psikiyatri Uzmanı Dr.

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:18
Dr. Gül: “Telefonu yasaklamak çözüm değil”

Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, son zamanlarda oldukça artan çocuklarda telefon kullanımında yasaklamanın çözüm olmadığını söyledi.


Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, son yıllarda çocuk ve gençlerde telefon, tablet ya da bilgisayar kullanımında oldukça artış görüldüğüne dikkat çekerek, konuya anne-babaların yaklaşımları açısından uyarılarda bulundu.


Çocukların zamanlarının büyük bölümünü teknolojik aletler ile geçirmesi ve sosyal hayattan kopmaları, aile içi sorunlara neden olabilir diyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, ‘’Söz konusu durumun ciddiyeti oyun, ekran, internet bağımlılığı adı altında isimlendirilmesinden anlaşılmaktadır. Bu durum son yıllarda Dünya Psikiyatri Birliği’nin hastalık ve bağımlılıklar tanımında, internet- oyun bağımlılığı olarak da girmiştir. Bu nedenle ebeveynler çocukları için teknolojik aletlerin kullanımındaki süre aralığının ne kadar olması gerektiği, bu sürenin belirlenmesinde çocuklarına nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda dikkatli ve hassas olmalıdırlar” dedi.



“Öfke ve yasak hiçbir çözüm olamaz”


Yasakların çözüm olmayacağını belirten Dr. Enver Gül, “Öncelikle günümüz çocuk neslinin teknoloji dünyasına geldiklerini kabul etmek gerekmektedir. Bu nedenle çocukların, yaşamlarının büyük bir kısmında teknolojik aletleri görmezden gelmesini beklemek imkansızdır. Özellikle evi paylaşmış oldukları ebeveynlerinin telefon ya da bilgisayar kullanımlarını çocuklar çok yakından takip edebilmektedir. Bu nedenle yasak ya da sert tepkilerin gösterilmesinin aksine, ebeveynlerin çocuklarıyla iyi bir iletişim kurarak kullanım sınırlandırmaları getirebilirler.Bu süreler, sakıncaları, sosyal hayata olumsuz etkileri konusunda çocuğun da karar süresine katılması sağlanmalıdır. Koyulan kurallara uymadığı zaman ne gibi yaptırım ya da kısıtlamalar yapılması gerektiği çocukla beraber kararlaştırılmalı ve uygulamada da ısrarcı olunmalıdır. ‘Sen anne-baba olsan nasıl davranırdın?’ gibi ucu açık sorularla karar sürecine dahil edilmelidir” diye konuştu.


Dr. Gül, şu uyarılarda da bulundu:


“Yasaklamanın aksine ödül yöntemini kullan ebeveynlerin bir süre sonra çocuklarda verilen ödüllerin sıklığı duyarsızlaşmaya neden olduğu görülmektedir. Bundan ziyade neden sınırlı bir süre içinde kullanılması gerektiğini anlatmak yaşanan soruna kalıcı çözüm sunmaktadır.”

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:18
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