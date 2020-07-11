Dr. Bilal Esen kimdir, nerelidir? Dr. Bilal Esen hayatı, biyografisi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine, aday tespit kurulunca seçilenler arasından belirlenen Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanları Dr. Medet Coşkun, Dr. Bilal Esen ve İdris Bozkurt ile Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Mustafa Bülent Dadaş, Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Irmaklı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural atandı. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olana Bilam Esen kimdir?

Bilal Esen, 1977 yılında Çanakkale-Biga'da doğdu. İlkokulu Paşaçayı köyünde bitirdi. 1991 yılında İstanbul Bayrampaşa Hayırseverler Kur'ân Kursu'nda hafızlığını tamamladı. Ardından 5 yıl boyunca dinî ilimler üzerine klasik eğitim gördü. Bu esnada 1995'de İstanbul İmam-Hatip Lisesi'ni bitirdi. 2000 yılında Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2001-2002 yılları arasında iki yıl Tekirdağ'da İmam-Hatiplik hizmetinde bulundu. 2002-2005 yılları arasında İstanbul Pendik-Haseki İhtisas Eğitim Merkezi'nde okudu ve mezun oldu. 2005-2010 yılları arasında İstanbul Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde vaizlik yaptı. Bu esnada bir yıldan fazla bir süre İstanbul İl Müftülüğü Fetva Komisyonu'nda yazılı fetva bölümünde çalıştı. Mart 2010'da Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı görevine başladı. Akademik çalışmalar bakımından 2003 yılında İslam Hukuku bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Nisan 2010'da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalında "Hanefi Usul Eserlerinde İctihad Teorisi" isimli teziyle doktorasını tamamladı.