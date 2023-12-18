Dr. Baykal Murat Ongun ile Ekrem İmamoğlu'na usülsüz reklam panosunu sordu!

Mesajında Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun'u etiketleyen Dr. Baykal, "2 yıldır ona yakın dilekçeyle başvuru şikayeti yaptığım ancak bir türlü muhatabı bulunamayan 'kanunsuz ve hak kaybıma yol açan' reklam panosu ne hikmetse yerel seçime 2 ay kalınca birden yasal yüksekliğine indiriliyor. Hayret ne rastlantı değil mi?" diye sonran Dr. Baykal, "Peki bunca zamandır bu yasa dışı reklam panosundan mal sahibi, reklam şirketi ve belediye olarak elde ettiğiniz kanunsuz kazanç ve bizlerin mağduriyetinin bedeli nereye gitti?" ifadelerini kullandı.

Dr. Baykal İBB'nin usülsüzlüklerini anlatmaya şöyle devam etti:

Ayrıca benim apartmanımın bahçesi yönüne dönen diğer 10 metre yüksekliğindeki reklam panosunu hangi hakla yapıyor ve reklam alıyorsunuz. Ben kendi apartmanınım aynı yerine başka bir pano diksem duvar diye siz oraya asabilecek misiniz?

Benim apartmanım görünmüyor, ben dışarıyı göremiyorum, geceleri ışıklandırmasının ışığından ev gündüz gibi, ne hakkınız var? Sorarsan orası 'inşaat perdesi' ama üzerine reklam alınıyor, reklam panosu değil... Ama ortada bir inşaat yok, hayır varsa tabelası ve ruhsatı nerede?

Şu ülkede gram hukuk olsa (yargıda ya da belediyede) şuna başvurur, yıllardır bana verdiği ticari zararı tazmin ettirir, bu kanunsuzluktan para kazanan kişi ya da kurumları da mahkum ettiririm ama ne avukatım ne de dava sonunu görür müyüz şüpheli bu ülkede...

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