Dr. Aydın 'edep'in dinimizdeki önemini anlattı! Yürekleri titreten 'nar' örneği

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Edebin, dinimiz ve toplum yaşantımızdaki önemine vurgu yapan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Aydın, "Peygamber Efendimiz (SAV), 'Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere geldim.' diyor. Bir diğer Hadis-i Şerif'te de 'Haya imandandır.' diyerek edebin önemine vurgu yapıyor." ifadelerini kullandı.

'Kültürel kodlarımıza yeniden dönmeliyiz'

Günümüzde her zamankinden daha fazla edep duygusuna ihtiyacımız olduğunu vurgulayan Aydın, toplumumuzun geçmişte sahip olduğu 'edep'i şu örnekle anlattı:

"Türk Dünyası'nda ve Osmanlı'da nar meyvesinin ayrı bir önemi var. Türkistan'da, Buhara-i Şerif'te, Semerkand'da, Taşkent'te bir hanım kızımız gebe olduğunda bırakın annesine, kız kardeşine ya da eltisine hamileliğini söylemeyi eşine bile söylemekten içtinap ediyor. Hamile olduğunun belirtisi olmak üzere evdeki sofranın üzerine bir nar koyuyor. Nar koyduğu zaman eşi ve ailesi anlıyor ki bu hanım hamiledir. Bizim geleneğimizde böyle bir edep duygumuz var."

Dr. Oğuzhan Aydın, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Geçmişte genç gelinler eşlerine kocam diyerek ya da ismi ile değil, ağam ifadesi ile hitap ederlerdi. Bizler toplum olarak kendi kültürel kodlarımıza dönmeliyiz. Hani evlerimizde Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bir başucu ifadesi vardır. Edep Ya Hu."