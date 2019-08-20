DPÜ’nün uluslararası organ bağışı konulu afiş yarışması sonuçlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü yürütücülüğünde 36 ülkeden akademisyen, uzman tasarımcı ve öğrenciler olmak üzere toplamda bin 391 tasarımcının katıldığı “3. Uluslararası Organ Bağışı” konulu afiş yarışmasının sonuçlandığı ve değerlendirme sürecine geçildiği bildirildi.

2015 ve 2017 yıllarında yapılan yarışmaların ardından bu yıl 3. kez düzenlenen, ön hazırlık ve görünürlük çalışmalarıyla uluslararası düzeyde isim yapmış uzman tasarımcı ve akademisyenlerden oluşan 21 kişilik değerlendirme kurulunun görev aldığı yarışmanın yürütücülüğünü Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Levent Mercin ile yarışmanın ana sponsoru Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eyüp Kahveci birlikte gerçekleştirdiler.

Yarışmanın sanatsal boyutunu ve değerlendirme sürecini üstlenen Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden Prof. Dr. Levent Mercin’in yanı sıra Dr. Öğretim Üyesi Eren Evin Kılıçkaya Boğ ve Öğretim Görevlisi Erdoğan Dizdar da görev aldı.

Konusu itibariyle dünyada tek yarışma olan Uluslararası Organ Bağışı Konulu Afiş Yarışması’nın, ödül töreninin yeri ve tarihi değerlendirme sürecinin ardından açıklanacak.

Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada; törenin 15-18 Eylül 2019 tarihlerinde Kopenhag’da Avrupa Organ Nakli Kongresi’nde ya da 14-16 Kasım 2019 tarihlerinde Dubai’de 15. Dünya Organ Bağışı Kongresi’nde yapılması için girişimlerin sürdüğü ve ödül törenin düzenleneceği merkeze yarışmada ilk 100’e giren tasarımların sergilenmesinin planlandığı duyuruldu.(EFE-)