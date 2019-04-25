0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

DPÜ’de Çizgi Film Animasyon Festivali

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümü tarafından düzenlenen 13.

25 Nisan 2019 Perşembe 09:56
DPÜ’de Çizgi Film Animasyon Festivali

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümü tarafından düzenlenen 13. Çizgi Film Animasyon Festivali başladı.


DPÜ TV stüdyosunda düzenlenen festival açılış törenine Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Güzel Sanatlar Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Ahmet Altuncu, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Pınar Yazkaç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.


Festival, Çizgi Film Animasyon Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nazik Çelik Yılmaz’ın katılımcılara teşekkür konuşmasıyla başladı.


Daha sonra söz alan Prof. Dr. Ahmet Altuncu, Çizgi Film Animasyon Bölümünün çok başarılı işlere imza attığını belirterek,” Bu festivalin bir sanat yönü var. Öğrencilerimiz böylece sanatlarını icra etme şansı buluyorlar. Festivalin ayrıca eğlence boyutu var. Çocuklarımızın ve gençlerimizin küçükken hayal dünyalarını şekillendirmede ve daha sonraki dönemlerde de öğrenme süreçlerinde animasyonun önemi çok büyük. Bu öğrenmeyi de eğlenceli hale getirebilmek çok önemli" dedi.



“Festival ile öğrenciler sektörü yakından tanıma fırsatı buluyor”



Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, konuşmasında, "Daha öncekilerinde olduğu gibi, bu yılki festivalin birçok amaçlarından biri, hiç kuşkusuz bu festivalin eğitim öğretimin bir parçası olmasıdır. Festival sayesinde öğrencilerimiz sektördeki son gelişmeleri takip etme, uzman kişi ve yöneticileri tanıma, hayallerini güncelleme ve hedeflerini belirleme fırsatı bulacaklardır" ifadelerini kullandı.


Çizgi film ve animasyon alanındaki gelişmelerin gelecekte bu alanı daha önemli hale getireceğine dikkat çeken Gören, sektöre ilişkin beklentileri de, "Yerli kahramanlarımız, ilmi ve tarihi şahsiyetlerimiz çizgi filmler aracılığıyla, sevimli karakterler halinde eğitim öğretimle, çocuklarımızla buluşturulmalıdır. Çocuklarımızın hayal dünyasını süsleyecek tarzda, ufuk sağlayacak tarzda çizgi film ve animasyonlar yapılmalıdır. Televizyon kanalları için belli bir kotada çizgi film ve animasyon zorunluluğu düşünülmelidir. Kalkınma ajansları yerel kültürel karakter ve mekânlara yönelik animasyonlara bütçe desteği vermelidir" sözleriyle dile getirdi.


Açılış konuşmalarının ardından festivalin tanıtım videosu ve öğrencilerin festival için hazırladıkları kısa filmlerin gösterimi yapıldı.


Törenin ardından öğrencilerin çizimleriyle hazırlanan sergi katılımcıların beğenisine sunuldu. 13. Çizgi Film ve Animasyon Festivali, 26 Nisan günü gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 09:56
  1. sanat
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Liseli gençler ‘buluş’la buluştu
    1. Liseli gençler ‘buluş’la buluştu
    2. Asya borsaları
    3. İtalyan Bilim İnsanı ve Düşünürü Prof...
    4. Başkan’ın hemşehrisi de bunu yaparsa!
    5. “Turbo” isimli sütlaç iki esnafı..
    6. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    7. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti’nin..
    8. Dolar/TL, 5,8950 seviyesinde işlem..
    9. (Özel Haber) Bahar geldi, alerjik..
    10. Tarihe tanıklık eden Süfera Salonu..
    11. TESK Genel Başkanı Palandöken: ”Yeni..
    12. Tır refüje düştü: 1 yaralı
    13. Çeyrek altın bugün ne kadar? 25 Nisan..
    14. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası..
    15. Taş yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
    16. Akit Müslümanların ve mağdurların sesi
    17. Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi
    18. ‘Bindallı’ geleneği Yakutiye’nin..
    19. Anne ve babalara "altın öğütler"
    20. Rockets seriyi kazandı, Clippers pes..
    21. Biberin fiyatını yanıltıcı yazan..
    22. Borsa, güne yükselişle başladı
    23. Didim’de yakalanan aranan 5 şüpheliden..
    24. Beyşehir’de fotoğraf gösterisi ve..
    25. Ölüm annesiyle telefonla konuşurken..
    26. Büyük soygun! Milyarlarca dolarlık..
    27. Artvin’de 29 küçükbaş hayvan..
    28. Gençler köy köy dolaşıp unutulmaya yüz..
    29. 70 yaşında üretip satıyor
    30. Kadınlar voleybolda final serisinin..
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’