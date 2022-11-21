DP Meclis Grup Toplantı tutanakları erişime açıldı

Başkanlığın, nadir kitaplar koleksiyonunda mikrofilm olarak yer alan 260 ciltlik “DP Meclis Grubu Müzakere Zabıtları” dijital ortama taşındı. Daktilo ile kaydedilen tutanakların özetleri ve ruznameleri ayrıca çalışma yapılarak kelime taraması ile araştırma yapılabilir hale getirildi. DP’nin, iktidara geldiği 1950’den başlayarak 1960 askeri darbesine kadar yaptığı Meclis Grubu toplantılarını içeren tutanaklar, Cumhuriyet tarihi boyunca bir partinin eldeki tek Meclis Grubu toplantı tutanakları olması dolayısıyla özel önem taşıyor. Tutanaklar, dönemin siyasi yapısını ve demokrasi süreçlerini inceleyenler için özgün arşiv belgesi niteliğinde.