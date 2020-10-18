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Aktüel DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Kütahya il kongresinde konuştu:
Aktüel

DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Kütahya il kongresinde konuştu:

"Azerbaycan Türklüğü bizim için önemli. Orada verilen mücadelede sahte barış masalarına kanmadan sonuna kadar gidilmeli"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 19:00:45 -
DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Kütahya il kongresinde konuştu:

KÜTAHYA (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Azerbaycan'ın Ermenistan karşı verdiği mücadelede sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyledi.

Uysal, partisinin Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Azerbaycan'da yaşananlardan büyük acı duyduklarını dile getiren Gültekin Uysal, "Bulunduğumuz Türk-İslam coğrafyasının, Kafkaslar'ın, Balkanlar'ın kaderi maalesef hep kan ve gözyaşı. Bugün Azerbaycan'da insanların yüzünü kızartacak zulümleri işlemiş Batılı güçlerin cesaretlendirdiği, görmezden geldiği, ikiyüzlülükleriyle beraber uluslararası alanda bile sahip çıkmaya çalıştıkları Ermenistan nasıl insanlık suçu işliyor hepimiz biliyor ve acımızı içimize akıtıyoruz. Gence'den başlayarak Dağlık Karabağ bölgesinde insanlık suçu işleyenlerin attığı füzelerle canlarını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyorum." dedi.

Bugünün Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü olduğunu hatırlatan Uysal, "Azerbaycan Türklüğü bizim için önemli. Orada verilen mücadelede sahte barış masalarına kanmadan sonuna kadar gidilmeli. Uluslararası konjonktürün Azerbaycan'a imkan verdiği noktada Türkiye'nin de dualarıyla, destekleriyle beraber bu zulüm, on yıllardır süren işgal sona ermelidir. O nedenle Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü bu acı hislerle ama öbür yanıyla büyük sevinçle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Gültekin Uysal, konuşmasının ardından partisine katılanlara rozet taktı.

Kongrede başkanlığa Ali Epik seçildi. Epik başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda ise Müzeyyen Güntekin, Gönül Akyol, Ömer Öztürk, Emine Çetintaş, Süleyman Azizoğlu, Hakkı Yağız, Salih Aslan ve Tunahan Seven yer aldı.

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