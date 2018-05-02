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DP adayları İP'in listesinden seçime girecek

CHP, SP, İYİ Parti kendi ad ve listeleriyle seçime girerken, DP’nin İYİ Parti listelerinden seçime girmesi konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:50
DP adayları İP'in listesinden seçime girecek

Bu kapsamda DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da İP listesinden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve sayısı henüz belirnemeyen bazı isimler seçilecek yerlerden İP listelerinden seçime girecek. Saadet Partisi’nin de bir kaç ismi İP veya CHP listelerinden gösterebileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:50
  1. Demokrat Parti
  2. Gültekin Uysal

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