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Down Sendromlu milliler İtalya'yı rahat geçti

Dünya Down Sendromlular Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Futsal Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden temsilcilerimiz ilk maçında İtalya'yı 4-2 yendi.

13 Kasım 2018 Salı 23:54
Down Sendromlu milliler İtalya'yı rahat geçti

Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Avrupa Şampiyonası, İtalya'nın Terni kentinde bugün başladı.

Milliler ilk maçında İtalya'yı 4-2 yendi.

Futsal Avrupa Şampiyonası'nda bugün ilk maçına çıkan Türkiye Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı ilk maçında İtalya'yı 4-2 yendi.

Dünya Down Sendromlular Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bugün TSİ 14.30'da başlayan müsabakada Türkiye, İtalya'yı 4-2 mağlup ederel turnuvaya iyi bir başlangıç yapmış oldu. Türkiye'nin gollerini Resul Orakçı, Hami Haldız, Anıl Koçak ve Ali Topaloğlu kaydetti.

Şampiyonaya 3 puan ve galibiyet ile başlayan Türkiye ikinci müsabakasını yarın TSİ 10.30'da Portekiz ile oynayacak.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 23:54
  1. Futsal A Milli Takımı
  2. Türkiye Down Sendromlu
  3. Dünya Down Sendromlular Federasyonu

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