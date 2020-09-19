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Aktüel Down sendromlu Kovid-19 hastasına sürpriz doğum günü
Aktüel

Down sendromlu Kovid-19 hastasına sürpriz doğum günü

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:44:48 -
Down sendromlu Kovid-19 hastasına sürpriz doğum günü

BARTIN (AA) - Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören down sendromlu hastaya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve geçen hafta Bartın Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 32 yaşındaki down sendromlu Saime Yılmaz'ı, Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Beyhan Güner ile pandemi servisinde görevli sağlık çalışanları, aldıkları pastayla ziyaret etti.

Doğum günü pastasının mumunu üfleyen Yılmaz, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Doktorlar başta olmak üzere serviste görevli tüm sağlık çalışanlarının yakından ilgilendiği Yılmaz'ın, anne ve babasının da evde karantinada olduğu öğrenildi.


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