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Aktüel

Down sendromlu genç kıza doğum günü sürprizi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, down sendromlu genç kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:06:32 -
Down sendromlu genç kıza doğum günü sürprizi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, down sendromlu genç kıza doğum günü sürprizi yaptı.


Başkan Mustafa Çöl, ilçede ikamet eden Dudu’yu 18. yaş gününde yalnız bırakmadı. Yaş günü münasebetiyle genç kız ve kardeşlerine hediyeler veren Başkan Çöl, evlerinde ziyaret ettiği aileye, genç kızın daha nice mutlu seneleri olmasını temenni ederek, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.


Doğum gününü sürprizi sonrası duygularını ifade eden aile, Başkan Mustafa Çöl’ün ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti belirterek “Başkanımız sağ olsun her zaman bizim yanımızda oldu ve bizleri asla yalnız bırakmıyor, Allah kendisinden razı olsun” ifadelerine yer verdiler.


Başkan Çöl ise, “Kızımızın yüzündeki gülümsemeyi görmek dünyalara bedel, bizler idareci olduğumuz kadar gönül belediyeciliği noktasında halkımızın her yerde, her zaman yanındayız. Dudu’nun doğum gününde yanında olmak bizler için tarifi olmayan bir mutluluk bu vesileyle kendisine ve ailesine bir ömür boyu hep birlikte huzurlu ve güzel bir yaşantı diliyorum” dedi.

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