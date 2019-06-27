Dövme mısır çorbasıyla damaklarınız şenlenecek!
Yaz aylarının sıcaklığından, sizi kurtaracak bir çorba..27 Haziran 2019 Perşembe 08:55
Soğuk yapılan bu çorba, yaz aylarında yapmak isteyeceğiniz bir lezzet. Özellikle de içerisindeki mısırları tadı, yoğurdun ferahlığı insanı mest etmeye yetiyor..
Malzemeler
- 1 su bardağı haşlanmış mısır
- 1,5 çay bardağı haşlanmış yarma
- 2 yemek kaşığı un
- 4 su bardağı su
- 1 su bardağı yoğurt
- sıvıyağ
Yapılışı
Öncelikle sıvıyağı bir tencereye alın ve unu ekleyerek kavurun.
Unu yakmadan suyu ve yoğurt ekleyerek kaynatın.
Kaynadıktan sonra yarma, mısır ve tuzu ekleyerek 10 dakika pişirin.
Piştikten sonra üzerine tereyağ ve nane ile sos yaparak, ister ılık, ister sıcak, istersenizde soğuk olarak servis edin.
Şimdiden afiyet olsun...
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