Dövizle askerlik nasıl yapılır? Yurt dışı bedelli askerlik başvurusu ne zaman

Yurt dışındakiler için bedelli askerlik yasası, yurt dışındakilere bedelli askerlik başvurusunda nasıl bulunacak? Yurt dışında oturduğu halde askerlik görevini yerine getirecek gençler dövizle askerlik yapmak için başvuruda bulunacaklar dövizle askerlik nasıl yapacak? Askerlik süresini ve bedelli askerlik sisteminin içinde yer aldığı yasa teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili olarak en çok merak edilenler arasında ise ücret ve başvuru tarihi yer alıyor. Peki, bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte bedelli askerlikle ilgili en çok merak edilenler…

Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmadan bu madde hükümlerinden yararlandırılacak. Yurtdışında bulunup dövizle askerlik yapma hakkı olanlar da 31 bin lira karşılığı Euro yatırarak askerliğini yapmış sayılacak.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar MSB 2019 bedelli askerli başvurusu ne zaman