Rusya merkez bankası, yaptırımlar nedeniyle dolardaki açıklığı kapatmak için altın, yuan ve döviz stokladığını açıkladı.



Rusya Merkez Bankası, 2014'ten beri Batı yaptırımlarına ve döviz rezervlerinde gelecekteki kısıtlamalara karşı bir önlem olarak ek fonları güçlendirdiğini açıkladı.

Rezervlerinin bir kısmını nakit olarak altın, Çin yuanı ve dövize aktaran banka, yıllık raporunda "artan jeopolitik risklere karşı düşman ülkeler tarafından bloke edilemeyecek varlıklara yatırımlar artırıldı" bilgisini verdi.

Raporda, biriken fon miktarını belirtmeden, merkez bankasının "lojistik yeteneklerle sınırlı hacimlerde" milyarlarca ithal doları saklamayı başardığı belirtildi. Rusya Merkez Bankası'nın kasalarında dolar ve külçe altın cinsinden alternatif rezervler de stoklandı.

Banka, "Bu güvenlik yastığı, alternatif rezervler şeklinde oluşturuldu. Daha az sıvı ve günlük yaşamda kullanışlı, ancak zorlu bir jeopolitik senaryo karşısında daha güvenilir" dedi.

Dolar itirafı: Bırakmak imkansız

Rusya, Merkez Bankası, dolar ve euro cinsinden rezervlerin terk edilmesinin imkansız olduğunu, çünkü bu para birimlerinin yerel finans sektörünün yanı sıra uluslararası ticarette de yerleşimlerde kullanıldığını belirtirken "Bu nedenle, döviz rezervlerinin yapısının vatandaşların ve işletmelerin ihtiyaçlarını dikkate alması gerekiyordu" dedi.

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