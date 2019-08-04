Dövizden kaçan ucuz hisselere hücum etti

Akit Ekonomi

Faiz oranlarındaki düşüş yatırımcıların yeni bir rota çizmesine neden oldu. Geçen ay faizden kaçanların adresi Borsa İstanbul (BİST) oldu. BİST’te işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,07, Dolar/TL yüzde 1,22, Euro/TL yüzde 1,57 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,19 değer kazandı. BİST’en ucuz hisse alma yarışına giren yatırımcının bir gözü de ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,19 artışla 258,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,17 kazançla 1.721,00 lira oldu. Geçen hafta 420 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta da 420 lira oldu. Bu hafta ABD doları yüzde 1,22 değer kaybederek 5,5790 liraya, euro ise yüzde 1,57 azalarak 6,1910 liraya geriledi. Uzmanlar, altının orta vadede kazançlı bir yatırım aracı olduğuna dikkat çekerek, dövizdeki seyrin en az 3 ay yatay devam edeceği görüşünü dile getirdi.