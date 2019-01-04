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Dövizde gece yarısı türbülansı

Dolar/TL kuru önceki gece Asya piyasalarında yaşanan dalgalanmadan olumsuz etkilenerek hareketlendi. Japonya piyasalarının tatil olmasına rağmen hacimsiz gerçekleşen işlemlerde 5,87 seviyesine kadar yükselen kur, dün 5,40 seviyesinin üzerinde denge bulmaya çalıştı.

04 Ocak 2019 Cuma 12:47
Dövizde gece yarısı türbülansı

Piyasa analistleri dolardaki dalgalanmayı global piyasalarda yayılan endişelere bağlıyor. Analistler, “Küresel büyümeyle ilgili kaygılar Avrupa ve Asya borsalarında korkuyu arttırdı, doları uçurdu” görüşünde birleşiyor.

Moraller bozuldu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD ve Avrupa’da durgunluk beklentisinin moralleri bozduğuna işaret ederek, “Buna ticaret savaşları ve Donald Trump’ın açıklamaları eklenince durum daha karmaşık bir hal aldı ve dolarda yukarı yönlü oynamalar görüldü” dedi.

İran ambargosu ve Suriye savaşının piyasa dalgalanmalarında önemli payı bulunduğunun altını çizen Yıldırımtürk, “Yani jeopilitik risklere bağlı olarak dolar ve kıymetli emtialar tarafında zikzaklı eğilimin süreceğine ihtimal veriyoruz” diye konuştu.

Yıldırımtürk, kısa vadede doların 5,30-5,50 lira aralığında olacağını dile getirerek, “Buna paralel gram altın fiyatında volatilite olmayacak” şeklinde konuştu.

Altına hücum

Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş ise dünya ekonomisiyle ilgili kötü senaryoların yatırımcıları ürküttüğünü belirtti. Memiş, bu durumun tahvilden kaçışı ve altına hücumu beraberinde getirdiğini vurguladı.

Gelişmiş ülkelerde daralma gözlendiğine dikkat çeken Memiş, “Ayrca ABD’nin başlattığı ticaret savaşları, Washington yönetiminin siyasi istikrara balta vuracak tavırları, Trump’ın zaman zaman Fed Başkanı Jerome Powell’ı topa tutması da küresel piyasaları tedirgin eden konuların başında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

2019 dikkat yılı

Ticaret savaşlarının dengeleri değiştireceğinin altını çizen Memiş, “Bu ortamda altın yine güvenli liman olarak görülecek, yatırımcılarına kazandıracak” öngörüsünde bulundu. 2019 tahminlerini de paylaşan Memiş, şunları kaydetti: “Yeni yılda bizim gibi ülkelerde dolar güçlenecektir. İç ve dış etkenlerden ötürü kurda yukarı yönlü oynamalar görülecektir. Burada en önemli dış etken uluslararası piyasalarda ekonominin bozulacağı ve büyümenin yerini küçülmenin alacağı korkusudur. Bu durum, doların TL karşısında değerlenmesine 6,60 liraya kadar çıkmasına yol açabilir. Şu anda risk olarak önümüzde duran iç etkenler ise siyasi sıkıntılar ve ekonomik saldırılar gibi görünüyor. Bu iç etkenler de Allah korusun, doları 8-10 lira seviyesine taşıyabilir.”

Altın tavsiye etti

Memiş, yatırımcılara dikkatli olmalarını; birikimlerini altına yönlendirmelerini tavsiye etti.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:47
  1. Anadolu Ajansı
  2. İslam Memiş
  3. Mehmet Ali Yıldırımtürk
  4. ABD

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