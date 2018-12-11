Döviz ve altın yerine BES’lenin

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 7 milyon katılımcı ve 87 milyar TL fon tutarı bulunan gönüllü bireysel emekliliğin tasarruf açısından en avantajlı alternatif olduğunu belirtti.

Sincek, “Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimleri kısa vadeli dalgalanmalardan korumaya imkân tanır. Altın ya da döviz almak yerine BES fonlarına yönelerek çifte kazanç sağlamak, aynı zamanda yüzde 25 devlet katkısından yararlanmak mümkün” dedi.

En masrafsız alternatif

Günümüzün en ucuz tasarruf aracının BES olduğunu aktaran Sincek, “Geliri ne olursa olsun az parayla tasarruf yapılabilen ve en masrafsız alternatif BES’tir. Hem kendi geleceğini hem de aile üyelerinin geleceğini küçük küçük birikimlerle planlamak isteyenlere BES’i anlatmalıyız. Bireysel emekliliğe girmek çok kritik bir adım ancak asıl mühim olan sistemde kalmak, uzun vadeli düşünmek” diye konuştu.