Döviz ve altın kazandırdı borsa üzdü

Türkiye’de yatırım deyince ilk akla gelen döviz, altın ve borsa üçgeninde 2018’in kazançlı çıkan tarafı altın ve döviz oldu.

Dolar köpüğü geri alındı

Borsa yatırımcısı 2018’de ortalama yüzde 21 zarar ederken, döviz ve altın yatırımcısı yüzde 20 seviyelerinde olan enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Mart ayında yükseliş trendine giren TL /ABD doları kuru ağustosta 7.21 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro ise TL karşısında 2018’de en düşük 4.4780 lira seviyesindeydi. Zirveye çıktığı ağustosta 8.2245’i görmesinin ardından yılı yüzde 33,1 artışla 6.0550’den tamamladı. Alınan ekonomik tedbirlerle kazancının bir kısmını geri verdi.

Altına dolar etkisi

Altın ise uluslararası piyasada ons fiyatının yılı yatay tamamlamasına rağmen dolar kurundaki artışın etkisiyle 2018’de yatırımcısına yüzde 37.5 kazandırdı. Gram altın yıl içinde en düşük 158,2 lira, en yüksek ise 280,8 lirayı gördü. Cumhuriyet altını yıl içinde 1.800 liraya yaklaşmasının ardından yılı 1.458 lira seviyesinde tamamlarken, yıla 158,8 liradan başlayan gram altın 218,30 liradan kapanış yaptı.

BİST için kötü bir yıl

2018’in kaybedeni olan borsa yatırımcısı, yılın ilk ayında BIST 100 endeksinin gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 121.960’tan başlayan düşüş eğiliminin yıl boyunca devam etmesi ile ortalama yüzde 20.9 zarar etti. Böylece 2018, hisse senedi yatırımcısının 2011’den bu yana en kötü yılı olarak kayıtlara geçti.

BES yüzde 11.1’de kaldı

Yatırım fonları 2018’de yatırımcısına ortalama yüzde 16,1, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları da yüzde 11,1 kazandırdı. Yatırım fonları içinde en yüksek getiriyi yüzde 34,3 ile “Kıymetli Madenler” fonları sağlarken, BES fonlarında da “Kıymeti Madenler” fonları yüzde 35 getiri ile öne çıktı.

Hangisi ne kadar kâr ettirdi?

Enstrüman Yıllık getirisi Güncel değeri (TL)

ABD Doları 39.5 5.29

Külçe altın 37.5 Gram altın 218.30

Euro 33,1 6.05

BİST (Genel) -20.9