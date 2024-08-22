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Ekonomi Döviz spekülatörleri umduğunu bulamadı
Ekonomi

Döviz spekülatörleri umduğunu bulamadı

Yeniakit Publisher
2024-08-22 19:47:00 -
Döviz spekülatörleri umduğunu bulamadı

Bazı spekülasyonlarla geçmişte yatırımcıyı TL'den dövize yönlendirmeye çalışanlar umduğunu bulamadı. Şimdi tasarruflarda TL'ye ilgi nasıl, dolardaki çözülme ve yabancı para mevduatlarındaki son durum ne? Detaylar Merkez Bankası’nın, blog yazısında yer aldı.

Tasarruflarda TL tercihi devam ediyor, dolardaki çözülme sürüyor.

 Tespitler Merkez Bankası’ndan. Merkez Bankası blog yazısında mevduatlardaki seyre ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Buna göre toplam mevduat içinde TL payı artıyor. Son iki ayda bu artış %48,4’ten %51,8’e yükseldi. Dolardaki çözülme de devam ediyor. Son 2 ayda kur korumalı mevduatta 14 milyar dolarlık çözülme gerçekleşti. Yabancı para mevduattaki artışın ise yalnızca 3,3 milyar dolar olduğu belirtildi. Peki TL tercihleri güçlenerek devam ederken bu artış neden yaşandı. Merkez Bankası’nın blog yazısında bunun arkasındaki nedenlerden birinin "yaz aylarında cari fazla verilmesi olabilir" denildi. "Ekonominin cari fazla verdiği yaz aylarında şirketler döviz tevdiat hesaplarını mevsimsel olarak artırabiliyorlar" yorumu yapıldı. Yabancı para mevduatın, döviz tevdiat hesapları ve kıymetli maden depo hesaplarını ifade ettiğinin altı çizildi ve yabancı mevduattaki artış kur korumalı mevduatta hızlanan düşüşle uyumlu mesajı verildi.

Yani Merkez Bankası’nın blog yazısında tasarruflara yönelik seyir için TL tercihi devam ediyor. Yabancı para mevduattan TL’ye hızlı geçiş yaşandı. Kur korumalı mevduattan çıkış hızlandı. Yabancı para mevduat bakiyesi dengelenmekte. Enflasyonda düşüş, TL mevduatta artışı destekleyecek değerlendirmesinde bulundu.

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