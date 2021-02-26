Döviz piyasasında hareketlilik sürüyor

6,89 ile son 6 ayın en düşük seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, 4 işlem gününde yüzde 5’in üzerinde artmış oldu. Dün sabah saatlerinde 7,16-7,17 bandında yatay seyreden dolar/TL, piyasaların açılmasıyla 7,20’nin üzerini gördü. Günün ikinci yarısında ise kademeli yükseliş devam etti ve dolar/TL saat 15:45 itibarıyla 7,2445’e kadar ulaştı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 8,87’nin üzerinde seyretti. Dolar/TL, günü 7,2240’tan kapatırken, Euro/TL günü 8,8220’den tamamladı.