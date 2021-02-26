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Ekonomi Döviz piyasasında hareketlilik sürüyor
Ekonomi

Döviz piyasasında hareketlilik sürüyor

Ekonomi yönetimindeki değişimin yaşandığı Kasım ayından bugüne neredeyse aralıksız her gün benzer para birimlerinden pozitif ayrışan TL’de bu hafta itibarıyla negatif ayrışma görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 06:36:00 -
Döviz piyasasında hareketlilik sürüyor

6,89 ile son 6 ayın en düşük seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, 4 işlem gününde yüzde 5’in üzerinde artmış oldu. Dün sabah saatlerinde 7,16-7,17 bandında yatay seyreden dolar/TL, piyasaların açılmasıyla 7,20’nin üzerini gördü. Günün ikinci yarısında ise kademeli yükseliş devam etti ve dolar/TL saat 15:45 itibarıyla 7,2445’e kadar ulaştı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 8,87’nin üzerinde seyretti. Dolar/TL, günü 7,2240’tan kapatırken, Euro/TL günü 8,8220’den tamamladı.

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