Son Haberler

Tören yetmez istersen miting yap! Faşist Tanju Özcan’dan Umre şovu

HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması: Çalışanların yüzde 50’si asgari ücretli! Evli ve 2 çocuklu işçinin geçimini esas alalım!

İsveç Donanması için rutin hale gelmiş! Baltık Denizi Rus denizaltısı kaynıyor

Londra’da skandal provokasyon! Kraliyet tacına saldırı

Sosyal medyadan Terörsüz Türkiye mesajı! İmralı’ya giden Feti Yıldız’dan yeni açıklama

İyilik Gemisi Sudan seferinde

Açık açık söyledi: Yahudi Prof'tan soykırım itirafı!

Tansiyon bir anda yükseldi! Dünyaya duyuruldu: Askeri unsurları vurduk

İsrail’e silah ambargosunu kaldıran Merz, İsrail ve Ürdün’e gidiyor! Siyonist seviciden bağlılık ziyareti

Tom Barrack’ın ağzından neler çıktı neler? Bir yandan darbe itirafı bir yandan PKK/YPG kılıfı
Ekonomi Döviz piyasası ne durumda? İşte Dolar ve Euro fiyatları
Ekonomi

Döviz piyasası ne durumda? İşte Dolar ve Euro fiyatları

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Döviz piyasası ne durumda? İşte Dolar ve Euro fiyatları

Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 7 Aralık gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sıkıca takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.

7 Aralık Pazar gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:

Bu sabah itibarıyla; Dolar 42,549 TL'den işlem görürken, Euro ise 49,564 TL seviyelerinde seyrediyor.

