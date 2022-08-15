Döviz kurları | Piyasalarda gün sonu: Dolar fiyatları, euro kuru

CUMA- PAZARTESİ

İSTANBUL Alış Satış Alış Satış

ABD Doları 17,9460 17,9470 17,9620 17,9630

Avro 18,3970 18,3980 18,3240 18,3250

Sterlin 21,7580 21,8650 21,7160 21,8230

İsviçre Frangı 19,0070 19,0510 19,0340 19,1040

ANKARA

ABD Doları 17,9160 17,9860 17,9320 17,9820

Avro 18,3570 18,4170 18,2840 18,3440

Sterlin 21,6980 21,8980 21,6560 21,8560

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,07 puan azalarak 2.857,18 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,07 puan azalarak 2.857,18 puandan kapandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,07 puan azalarak 2.857,18 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 15,24 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 2.879,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.844,60, en yüksek 2.885,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 2.857,18 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeksi yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,23 puan ve yüzde 0,66 düşüşle 3.066,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 46'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Odas Elektrik, Garanti BBVA ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Altının onsu 1.779,5 dolar. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.779,5 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,4 artışla 1 milyon 35 bin 800 liradan tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,9285 lira, satışta 18,0003 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9240 lira, satışta 17,9959 lira olarak belirlemişti. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,61'den gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0180, sterlin/dolar paritesi 1,2080, dolar/yen paritesi de 133,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,8 düşüşle 93,5 dolardan işlem görüyor.