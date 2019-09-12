Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,7500
5,7510
Avro
6,3470
6,3480
Sterlin
7,0670
7,1030
ANKARA
ABD Doları
5,7200
5,7800
Avro
6,3000
6,3700
Sterlin
7,0120
7,1580
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:59
YORUM YAZ