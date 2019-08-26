0553 313 94 23

Döviz kurları

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:01
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,80405,8050
Avro6,45406,4550
Sterlin7,07407,1090
ANKARA
ABD Doları5,75005,8200
Avro6,38506,4650
Sterlin6,97507,1620

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:01
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "50 lira için" çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
    1. "50 lira için" çıkan kavgada..
    2. Emmanuel Adebayor Kayseri’ye geldi
    3. Bakan Akar'dan istifa açıklaması! 2..
    4. Galatasaray aradığı golcüyü Fransa'da..
    5. THK yangın söndürme ihalesine bile..
    6. 12 Bingölspor’da teknik direktör..
    7. Konya’daki kazada ölen babanın..
    8. 2023 eğitim vizyonunun felsefesi milli..
    9. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..
    10. Burası Afrika değil, Ergani
    11. İspanya'da savaş uçağı düştü
    12. 52 adet tekerlekli sandalye..
    13. Ürdün'den, İsrail'in Kudüs Vakıflar..
    14. Adana'da zabıtalardan Arapça tabela..
    15. Başkan Erdoğan konuşuyor
    16. İş bulamadı pes etmeyip kendi iş..
    17. Güngören'de eşini öldüren zanlı..
    18. Altın fiyatları
    19. Beyazgül, fetih yolcularını uğurladı
    20. Türkiye'den net açıklama: Haklı..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı