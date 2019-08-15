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Döviz kurları

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:33
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,55805,5590
Avro6,20506,2060
Sterlin6,68606,7190
ANKARA
ABD Doları5,50005,5700
Avro6,12006,2000
Sterlin6,57106,7740

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:33
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları
  4. sterlin

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