Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,5420
5,5430
Avro
6,2090
6,2100
Sterlin
6,7240
6,7570
ANKARA
ABD Doları
5,4950
5,5550
Avro
6,1500
6,2200
Sterlin
6,6240
6,7890
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