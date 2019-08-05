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Döviz kurları

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:07
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,57405,5750
Avro6,21606,2170
Sterlin6,72106,7540
ANKARA
ABD Doları5,52005,5800
Avro6,15006,2200
Sterlin6,64206,7970

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:07
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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