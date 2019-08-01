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Döviz kurları

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:37
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,58605,5870
Avro6,17406,1750
Sterlin6,76306,7970
ANKARA
ABD Doları5,55005,6100
Avro6,12006,1900
Sterlin6,63706,8200

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:37
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları
  4. sterlin

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