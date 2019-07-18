Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,7060 5,7070 Avro 6,4240 6,4250 Sterlin 7,0930 7,1280 ANKARA ABD Doları 5,6700 5,7300 Avro 6,3600 6,4300 Sterlin 7,0040 7,1650







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