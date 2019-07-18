Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,7060
5,7070
Avro
6,4240
6,4250
Sterlin
7,0930
7,1280
ANKARA
ABD Doları
5,6700
5,7300
Avro
6,3600
6,4300
Sterlin
7,0040
7,1650
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